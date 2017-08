Forex, dollaro fatica su perdurare stallo bilancio Usa

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - Il dollaro si muove attorno al minimo degli otto mesi contro un basket di valute, particolarmente debole contro le divise percepite come valute rifugio, quali yen e franco svizzero. A pesare sul biglietto verde lo stallo nelle trattative fra le parti politiche relativamente a un accordo sul bilancio Usa. "C'è molta incertezza sulla situazione fiscale negli Usa e sembra improbabile che possa risolversi presto" dice Lee Hardman, currency economist at BTMU. "Più si prolunga il ritardo, più aumenta il possibile indebolimento del dollaro, specialmente contro lo yen". Il rappresentante dei Repubblicani alla Camera Usa John Boehner si è impegnato a votare contro l'innalzamento del tetto del debito Usa senza un "serio dialogo" su cosa guidi l'indebitamento. Boehner ha sottolineato che il credito Usa è a rischio per il rifiuto dell'amministrazione di sedersi a un tavolo di confronto, sottolineando che non ci saranno abbastanza voti alla Camera per promuovere una riforma del debito incondizionata. I commenti di Boehner hanno sollevato i timori che Obama non riesca a ottenere un accordo entro il 17 ottobre, quando secondo le stime del Tesoro ci sarà un'effettiva necessità di liquidità. Attorno alle 10,30, l'indice del dollaro contro un paniere di valute cede lo 0,22% a 79,947 e il dollaro vale 0,9022/25 franchi svizzeri da una chiusura a 0,9071. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3584/86 1,3557 DOLLARO/YEN 96,88/93 97,46 EURO/YEN 131,60/67 132,12 EURO/STERLINA 0,8454/56 0,8465 ORO SPOT 1.311,91/2,95 1.310,61/1,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia