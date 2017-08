Forex, euro a massimi 8 mesi e mezzo su dlr, riduzione QE più lontana

LONDRA, 18 ottobre (Reuters) - Euro ben impostato, sui massimi da otto mesi e mezzo nei confronti di un dollaro che paga i timori degli investitori sull'impatto del prolungato blocco dell'attività federale negli Usa, conclusosi solo ieri con l'accordo politico sul debito. A metà mattinata il cambio euro/dollaro viaggia poco sotto il massimo intraday di 1,3691, livello a sua volta assai prossimo al picco di questo 2013, l'1,3711 visto in febbraio. Sul mercato si va consolidando l'idea che il danno economico causato dello 'shutdown' federale farà slittare l'avvio, da parte della, della fase di alleggerimento dello stimolo monetario, almeno all'inizio del 2014, garantendo ancora per alcuni mesi un segno marcatamente espansivo alla politica della banca centrale. Nella seduta di ieri i rendimenti sui titoli di Stato Usa si sono riportati sui massimi da due mesi. "Passata l'impasse sul debito Usa, si torna a discutere della riduzione del quantitative easing della Fed" afferma lo strategist di Rbs Paul Robson. "Il mercato si sta convincendo che il 'tapering' non è più in agenda fino alla parte finale del primo trimestre (2014) o addirittura al secondo, e questo è pesantemente negativo per il dollaro". Il dollaro tratta peraltro vicino al minimo di seduta di 97,86 sullo yen, sotto il massimo da tre settimane di 99,01 visto ieri. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3677/79 1,3675 DOLLARO/YEN 97,88/92 97,89 EURO/YEN 133,91/94 133,86 EURO/STERLINA 0,8454/56 0,8461 ORO SPOT 1.316,46/7,23 1.319,09/20,31 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia