Forex, dlr a minimi 8 mesi su euro, incertezza su impatto 'shutdown'

SINGAPORE/TOKYO, 18 ottobre (Reuters) - Dollaro complessivamente debole sul mercato valutario - vicino ai minimi da otto mesi rispetto al paniere delle principali divise internazionali - con gli operatori che cercano ancora di valutare a pieno l'impatto del prolungato blocco dell'attività federale negli Usa, conclusosi solo ieri con l'accordo politico sul debito.

L'opinione diffusa sul mercato è che il potenziale danno subito dall'economia americana spingerà la Fed a ritardare la fase di alleggerimento dello stimolo monetario, che a questo punto non dovrebbe partire prima dell'inizio del 2014.

"I mercati sono guidati dall'idea che la Fed dovrà mantenere il suo stimolo" spiega l'analista di Mizuho Securities Sho Aoyama.

I primi dati economici Usa diffusi ieri dopo la riapertura degli uffici federali sono stati complessivamente positivi ma l'attesa è per i dati occupazionali di settembre, attesi due settimane fa e che il dipartimento del Lavoro ha rimesso in calendario per martedì prossimo.

Alle ore 8 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,3660 da 1,3675 dell'ultima chiusura; ieri il cambio era salito al massimo da otto mesi di 1,3682, livello a sua volta non lontano dal massimo del 2013 di 1,3711 visto in febbraio.

Il dollaro/yen scambia in area 98 da 97,89 dell'aultima chiusura, tuttavia sotto il massimo da tre settimane di 99,01 toccato ieri.

Euro/yen a 134,00 da 133,86 della chiusura di ieri.

