Forex, dollaro in rialzo su euro su dati Adp, parole Draghi

NEW YORK, 5 settembre (Reuters) - Il dollaro si porta ai massimi delle ultime sei settimane contro l'euro sulla scia delle parole del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, secondo cui il consiglio dell'istituto centrale si aspetta che i tassi di interesse restino ai livelli attuali o inferiori per un lungo periodo. La Bce oggi ha laciato invariati i tassi al minimo storico dello 0,5%. "La notizia più importante è che Draghi ha ribadito la 'forward guidance' secondo cui i tassi rimarranno così bassi o più bassi per un periodo prolungato", commenta Marc Chandler di Brown Brothers Harriman a New York. Il biglietto verde trova sostegno anche in vista dei dati macro che potrebbero rafforzare la possibilità di un taglio delle misure di stimolo Usa da questo mese. Le statistiche Adp sugli occupati del settore privato, pubblicate oggi, hanno mostrato in agosto la creazione di 176.000 posti di lavoro, cifra molto vicina alle attese degli economisti. Intorno alle 15,50 italiane l'indice del dollaro avanza dello 0,25% a 82,371, non lontano dal massimo di sei settimane di 82,516 toccato martedì. L'euro cede lo 0,35% a 1,3161 dopo aver toccato il livello più basso di sei settimane a 1,3128. ORE 15,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3158/59 1,3220 DOLLARO/YEN 99,85/86 98,15 EURO/YEN 131,38/41 130,22 EURO/STERLINA 0,8423/32 0,8527 ORO SPOT 1.388,46/9,55 1.395,69/7,27