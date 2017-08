Forex, dati Usa sostengono dlr, a massimi da 2 settimane su euro

LONDRA, 30 agosto (Reuters) - L'euro rimane vicino ai minimi da due settimane sul dollaro visti nella seduta di ieri, a seguito degli ultimi buoni dati economici giunti dagli Usa. Ieri in particolare si è avuta la revisione migliorativa del dato sul Pil Usa del secondo trimestre, passato ad un +2,5% dall'1,7% della prima lettura : numeri che corroborano l'aspettativa di molti osservatori secondo cui già a settembre la Fed inizierà a ridimensionare il proprio piano di acquisto di asset sul mercato. Il dollar index, l'indice che mette a confronto il biglietto verde con un paniere delle principali valute, si conferma in prossimità dei massimi da 4 settimane. D'altra pare il no del parlamento britannico ad un intervento militare della Gran Bretagna in Siria sembra aver in parte allentato il clima di pesanti timori dei giorni scorsi per la situazione internazionale. Gli ultimi movimenti del mercato obbligazionario hanno visto una risalita dei tassi sui titoli di Stato Usa con un generale allargamento degli spread rispetto ai rendimenti europei e un conseguente aumento delle pressione sull'euro rispetto al biglietto verde. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta appena sopra il minimo intraday di 1,3223, livello a sua volta prossimo al minimo da due settimane di 1,3219 visto ieri. Altri dati Usa in arrivo oggi pomeriggio - spesa per consumi, Pmi Chicago e fiducia consumatori - potrebbero fornire ulteriore slancio al biglietto verde. Il dollaro cede qualche piccola posizione sullo yen: gli operatori imputano il movimento ai flussi in rientro verso il Giappone per il fine mese, ad opera degli esportatori del paese. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3244/46 1,3240 DOLLARO/YEN 98,01/06 98,34 EURO/YEN 129,82/87 130,22 EURO/STERLINA 0,8531/34 0,8530 ORO SPOT 1.397,16/7,93 1.407,64/8,86 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia