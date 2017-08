Forex, euro recupera perdite su dollaro aiutato da Nowotny

NEW YORK, 23 agosto (Reuters) - L'euro in avvio delle contrattazioni Usa recupera quasi tutte le perdite nei confronti del dollaro beneficiando ancora delle parole di un esponente della Bce, mentre il biglietto verde resta sui massimi di tre settimane contro lo yen, sostenuto dal rialzo questa settimana dei rendimenti dei Treasuries statunitensi. Stamane Ewald Nowotny, membro del board di Francoforte, ha detto che "non ci sono al momento molti argomenti a favore di un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della Bce" . Ciò accade il giorno dopo la pubblicazione di indici Pmi della zona euro, risultati migliori della attese e indicando che una ripresa economica ci potrà essere nella seconda parte dell'anno. La moneta unica attorno alle ore 15 italiane quota vicino alla chiusura precedente di 1,3370 dollari, recuperando quasi tutto il calo precedente, dopo aver registrato un massimo di sei mesi a 1,3453 dollari all'inizio di questa settimana. "L'euro sembra essere inattaccabile al momento, ma penso che il processo di normalizzazione della Fed sarà vincente per il dollaro" dice Chris Turner, strategist di ING. L'euro è anche a un massimo di un mese contro lo yen in area 132,20 yen. Il dollaro è ancora in rialzo contro yen, anche se più contenuto delle ore precedenti, beneficiando del fatto che l'attesa di una riduzione dell'acquisto di asset da parte della Fed ha fatto lievitare i rendimenti dei Treasuries. Ciò rende più appetibili gli asset denominati in dollari. Oggi James Bullard, uno degli esponenti della Fed, noto per essere nel gruppo delle 'colombe', ha ribadito che la banca centrale degli Stati Uniti non ha fretta nel voler ridurre il suo programma di acquisto di asset già a settembre . L'attesa ora è per il discorso a Jackson Hole sabato del più seguito Janet Yellen, vicepresidente della Fed.  ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3348/50 1,3354 DOLLARO/YEN 99,01/04 98,71 EURO/YEN 132,21/24 131,81 EURO/STERLINA 0,8566/80 0,8572 ORO SPOT 1.371,49/2,45 1.375,24/6,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia