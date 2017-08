Forex, dollaro poco brillante prima di minute Fed, euro sfrutta dati

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - Dollaro poco brillante sul mercato in attesa della pubblicazione, mercoledì, delle minute dell'ultimo meeting Fed. Nonostante il recente rialzo del rendimento sui Treasuries decennali Usa - salito proprio oggi al nuovo massimo da due anni, al 2,88% - il biglietto verde rimane sulla difensiva: gli operatori aspettano di capire se le minute avranno un impatto sull'outlook relativo alle prossime mosse di politica monetaria della Fed, in particolare per quel che riguarda il probabile ridimensionamento del suo programma di acquisto asset. "Il consensus è per un inizio del processo di riduzione il mese prossimo. Ma se le minute non dovessero dare forti indicazioni in tal senso c'è un rischio di progressivo spostamento delle aspettative da settembre a ottobre e questo crea una leggera tensione sul dollaro" spiega lo strategist di Rbc Capital Markets, Adam Cole. Nel primo pomeriggio l'euro viaggia in lieve apprezzamento sul biglietto verde dopo che nella prima parte della seduta il cambio è rimasto praticamente invariato. A fine mattinata l'euro/dollaro ha toccato un massimo intraday di 1,3374, non lontano dal picco mensile di 1,3401 visto lo scorso 8 agosto. La valuta unica d'altra parte continua a tratte sostegno dai buoni dati giunti la scorsa settimana sull'andamento dell'economia europea nel secondo trimestre: dati che raffreddano notevolmente le aspettative per un eventuale nuovo taglio del costo del denaro da parte della Bce. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3345/48 1,3329 DOLLARO/YEN 97,93/98 97,52 EURO/YEN 130,67/71 129,92 EURO/STERLINA 0,8534/37 0,8539 ORO SPOT 1.372,61/3,38 1.375,90/6,90 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia