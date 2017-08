Forex, euro ritraccia su dollaro nonostante ripresa economia

NEW YORK, 14 agosto (Reuters) - Nonostante i dati migliori delle attese sull'andamento dell'economia della zona euro nel secondo trimestre, la valuta unica muove in calo nei confronti del dollaro, che continua ad essere supportato dalle aspettatative di una prossima riduzione del programma di stimolo monetario della Federal Reserve. Stamane Eurostat ha certificato l'uscita dalla zona euro da una recessione lunga sette trimestri, grazie a una crescita congiunturale dello 0,3%, su attese che si fermavano allo 0,2%. A trainare la ripresa, Germania e Francia, entrambe protagoniste di una perfomance migliore delle stime. I numeri, che confermano i recenti segnali di miglioramento dalla congiuntura, hanno inizialmente spinto al rialzo l'euro, salito fino a 1,3281 dollari, ma la valuta unica ha poi invertito il trend e intorno alle 14,10 viaggia in area 1,3244 dollari, lasciando sul terreno lo 0,1%. La natura fragile e frammentata della ripresa europea, che non si è ancora manifestata in alcuni Paesi, come l'Italia, indurrà con buona probabilità la Banca centrale europea a confermare l'attuale orientamento accomodante. In contrasto, si stanno facendo più consistente le aspettative riguardo una riduzione, già il mese prossimo, del programma di quantitative easing della Fed, prospettiva che sta sostenendo le quotazioni del biglietto verde. Quest'ultimo è stabile nei confronti delle principali controparti, e alla vigilia di Ferragosto, mantiene i guadagni messi a segno nelle ultime tre sedute, in cui ha incrementato il suo valore di circa 1 punto percentuale. ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3243/45 1,3261 DOLLARO/YEN 98,25/27 96,20 EURO/YEN 130,09/11 130,26 EURO/STERLINA 0,8541/45 0,8587 ORO SPOT 1.322,26/3,96 1.321,91/1,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia