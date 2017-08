Forex, dollaro a massimi settimana dopo vendite dettaglio

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - Dopo aver segnato un rialzo sul forte dato Zew, l'euro/dollaro è ridisceso sulla spinta delle cifre relative alle vendite al dettaglio Usa. Il dollaro si è portato quindi ai massimi della settimana contro euro e yen, rispettivamente a 1,3252 dollari per euro e a 98,24 yen. Il sondaggio mensile Zew di agosto è risultato in risalita a 42,0, il massimo da marzo scorso, dal 36,3 di luglio, un livello anche migliore della lettura prevista dal consensus di 40,0. L'indicatore relativo alle condizioni correnti è salito a 18,3 dal 10,6 di luglio, ben sopra le previsioni di 12,0. D'altra parte le vendite al dettaglio Usa in luglio hanno visto un rialzo dello 0,2% contro attese per 0,3%, ma al netto delle auto hanno registrato un +0,5% da attese per 0,4%. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3260/61 1,3298 DOLLARO/YEN 98,13/18 96,89 EURO/YEN 130,15/16 128,86 EURO/STERLINA 0,8587/90 0,8602 ORO SPOT 1.333,00/33,75 1.335,79/7,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia