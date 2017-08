Forex, dollaro in ampio rialzo su attesa forti dati macro

NEW YORK, 12 agosto (Reuters) - Sull'attesa di forti dati macro Usa in settimana e sullo sfondo del dibattito in corso sul ritiro del programma di stimolo da parte della Fed (che forti dati dovrebbero accelerare), il dollaro ha registrato un buon rialzo sulle principali valute. I trader sottolineano che le prospettive della valuta Usa nel breve termine sono legate ai dati. Domani si attendono le vendite al dettaglio Usa di luglio, con stime di un rialzo dello 0,3% congiunturale dal precedente 0,4%. "Gli scambi continueranno a un ritmo soporifero fino al rapporto di domani sulle vendite al dettaglio che offrirà ai trader uno sguardo migliore sulle spese dei consumatori all'inizio del terzi trimestre" dice Boris Schlossberg, di BK Asset Management a New York. "Se i dati dovessero mostrare un ulteriore indebolimento, il dollaro potrebbe rapidamente cedere i guadagni di oggi, con i mercati che inizieranno a dubitare del ritiro delle misure Fed a settembre". In avvio il dollaro era scivolato in seguito alla deludente lettura del Pil giapponese che aveva favorito lo yen in quanto valuta rifugio, considerata sicura a fronte delle altre a maggiore rendimento. Stando ai dati pubblicati nella notte europea, l'economia giapponese nel secondo trimestre ha segnato il terzo periodo consecutivo di espansione, sebbene in rallentamento. Il Pil ha infatti registrato una crescita dello 0,6% congiunturale nel periodo aprile-giugno a fronte di attese per uno 0,9% e contro un primo trimestre anch'esso in espansione dello 0,9% . Revisione in lievissimo rialzo per la produzione industriale giugno che ha registrato una contrazione congiunturale del 3,1% contro il 3,3% delle stime preliminari . ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3289/91 1,3342 DOLLARO/YEN 96,72/73 96,20 EURO/YEN 128,50/53 128,33 EURO/STERLINA 0,8585/85 0,8605 ORO SPOT 1.338,30/39,50 1.314,00/5,00 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia