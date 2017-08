Forex, euro e dollaro in rialzo su yen dopo calo per Pil Giappone

LONDRA, 12 agosto (Reuters) - Ulteriore rafforzamento per dollaro ed euro contro lo yen, dopo il rimbalzo che ha fatto seguito alla precedente scivolata. Il calo iniziale era stato determinato da un deludente dato sul Pil giapponese. L'euro/dollaro appare invece in ribasso, con l'indice del dollaro che segna un rialzo dello 0,3%. L'economia giapponese nel secondo trimestre ha segnato il terzo periodo consecutivo di espansione, sebbene in rallentamento. Il Pil ha infatti registrato una crescita dello 0,6% congiunturale nel periodo aprile-giugno a fronte di attese per uno 0,9% e contro un primo trimestre anch'esso in espansione dello 0,9%. Revisione in lievissimo rialzo per la produzione industriale giugno che ha registrato una contrazione congiunturale del 3,1% contro il 3,3% delle stime preliminari. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3304/05 1,3342 DOLLARO/YEN 96,68/73 96,20 EURO/YEN 128,64/67 128,33 EURO/STERLINA 0,8595/97 0,8605 ORO SPOT 1.326,54/27,50 1.314,00/5,00 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia