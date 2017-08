Forex, euro in rialzo su dollaro e yen dopo dati forti Germania

NEW YORK, 6 agosto (Reuters) - All'apertura della piazza statunitense, l'euro è in rialzo sia su dollaro sia su yen, ancora beneficiando del buon dato tedesco sugli ordini all'industria. Il dato ha mostrato un rialzo del 3,8% in giugno, il maggior rialzo da ottobre, battendo le previsioni di un aumento limitato a +1,0%. La moneta unica è salita a un soffio da 1,33 dollari ed è riuscita a tenere la posizione anche dopo i dati Usa. Il biglietto verde ha temporaneamente azzerato le perdite dopo la pubblicazione dei dati sulla bilancia commerciale Usa che in giugno ha mostrato il minor deficit in oltre tre anni e mezzo a 34,22 miliardi di dollari, sotto il consensus di 43,5 miliardi. Il movimento principale sul forex è stato però - soprattutto nelle ore precedenti - quello del dollaro australiano, che ha condizionato anche le quotazioni del dollaro Usa. Il 'kiwi' è salito dopo che stamattina la banca centrale di Sydney (Rba) ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base al minimo storico del 2,5%, dato scontato, mentre i mercati stanno già prezzando un ulteriore taglio al 2,25% entro Natale . Il dollaro australiano è balzato a 0,9006 dollari Usa in rialzo dello 0,7%. Il dollaro Usa è invece sceso anche contro yen dello 0,2% contro yen in area 98,12 con ordini di vendita posizioniti oltre 98 yen. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3292/93 1,3257 DOLLARO/YEN 98,12/14 98,30 EURO/YEN 130,41/44 130,31 EURO/STERLINA 0,8663/65 0,8633 ORO SPOT 1.290,39/0,04 1.303,34/4,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia