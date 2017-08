Forex, dlr frena dopo rally su buoni dati ieri, focus su 'payroll'

SINGAPORE, 2 agosto (Reuters) - Dollaro in frenata ma capace di tenere gran parte dei guadagni realizzati ieri in scia ad una serie di dati economici positivi, specie quelli sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, che autorizzano un certo ottimismo in vista dei dati occupazionali di luglio in uscita oggi pomeriggio.

Alle 7,45 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,3210, invariato dall'1,3206 della chiusura di ieri. Due giorni fa il cambio toccava i massimi da sei settimane a 1,3345 per scivolare tra ieri notte e questa mattina fino a 1,3191.

Invariato anche il cambio tra dollaro e yen a 99,50 da 99,53 dell'ultima chiusura: nella seduta di ieri il biglietto verde si è apprezzato di circa l'1,7% sulla divisa giapponese, il rialzo giornaliero più sostenuto da circa quattro mesi.

Per quel che riguarda il dato occupazionale di oggi le attese Reuters indicano la creazione di 184.000 nuovi posti di lavoro a luglio e un tasso di disoccupazione in discesa al 7,5% dal 7,6%. Considerando l'ottimismo delle ultime ore - mettono in guardia gli operatori - un dato appena deludente sul fronte dei 'payroll' potrebbe causare una scivolata del dollaro.

"Penso che questa volta bisognerà stare attenti" spiega Daisuke Karakama di Mizuho Bank. "Ieri sul mercato si parlava di 205.000 o 210.000, quindi ho come l'impressione che in questo momento si stiano scontando numeri di questo tipo".

Poco mosso anche il cambio euro/yen a 131,50 da 131,47.

