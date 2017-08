Forex, dlr risale da minimi seduta su euro, ma tono resta negativo

NEW YORK, 29 luglio (Reuters) - Il dollaro resta sotto tono nella seduta odierna, anche se in recupero sull'euro, con gli operatori concentrati sugli imminenti meeting di Fed e Bce di questa settimana. Il focus degli investitori va in particolare alla Fed, e a eventuali indicazioni sulla fase di riduzione del programma di acquisto asset della banca centrale Usa: dopo i primi annunci al riguardo da Washington, tra gli operatori è cominciata ad affermarsi una crescente cautela sui tempi dell'effettivo avvio del piano. Contemporaneamente, negli ultimi giorni sembra essersi consolidata l'aspettativa che al termine di questo meeting la Fed voglia rimarcare il proprio impegno a mantenere tassi bassi ancora per lungo tempo, lanciando un nuovo segnale accomodante al mercato. A testimonianza di questo cambiamento di umore del mercato lo spread di rendimento tra decennali Usa e tedeschi , salito ai massimi dalla fine del 2006 all'inizio di luglio, è tornato a stringere nelle ultime settimane. "Gli investitori stanno riducendo le posizioni lunghe sul dollaro, man mano che ci sia avvicina al meeting Fed; l'aspettativa è non solo che la Fed usi toni accomodanti, ma che si impegni a mantenere i tassi bassi" spiega lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. "Ad ogni modo pensiamo che la fase di riduzione degli acquisti di asset partirà comunque: ogni ribasso del dollaro è un'opportunità d'acquisto". Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scivola al minimo intraday di 1,3255: un livello comunque non lontano dal massimo da cinque settimane di 1,3297 toccato venerdì scorso dal cambio. Il biglietto verde si conferma peraltro in sensibile deprezzamento sullo yen, in area 98 dopo essere sceso nella notte al minimo intraday di 97,64, il livello più basso da fine giugno. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3256/60 1,3278 DOLLARO/YEN 97,98/99 98,25 EURO/YEN 129,90/97 130,48 EURO/STERLINA 0,8636/38 0,8625 ORO SPOT 1.333,51/4,28 1.333,29/4,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia