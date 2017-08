Forex, yen sale su esito elezioni Giappone, ma trend resta ribassista

SINGAPORE, 22 luglio (Reuters) - Si apprezza lo yen, pur in un mercato valutario volatile questa mattina, in scia a quella che appare omai come un'ampia vittoria del Partito liberaldemocratico del Premier Shinzo Abe nelle elezioni di ieri per la Camera alta del parlamento giapponese.

L'esito del voto, largamente atteso, rafforza la capacità politica dell'esecutivo di proseguire la propria aggressiva strategia pro crescita e anti deflazione.

Al di là dei movimenti di questa mattina, gli operatori sottolineano come nel medio lungo termine il consolidamento della posizione di Abe andrà a sostenere il dollaro a scapito dello yen, sulla prospettiva di una conferma della linea ultra espansiva della politica monetaria giapponese.

"Penso che (il risultato delle elezioni) sia una buona notizia per il dollaro/yen nel più lungo termine, ma sembra anche che la notizia fosse già ampiamente nei prezzi" spiega lo strategist di Ubs Garteh Berry.

Alle 8,10 italiane il cambio dollaro/yen tratta in area 100, in deprezzamento da 100,64 dell'ultima chiusura; nella prima parte della seduta il cambio era salito fino a 101,05, massimo dallo scorso 10 luglio.

Cede terreno anche l'euro sullo yen questa mattina, a 131,50 da 131,94 dell'ultima chiusura. Ma anche in questo caso il cambio si era mosso in apprezzamento nella primissima parte della seduta, fino al massimo da due mesi di 132,43.

Per ora i movimenti restano invece limitati sul fronte dell'euro/dollaro, con un cambio a 1,3155 da 1,3142.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia