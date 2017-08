Forex, dollaro in rialzo in Asia dopo commenti Bernanke

SIDNEY/SINGAPORE, 18 luglio (Reuters) - Il dollaro sul finire della seduta asiatica è in rialzo rispetto a un paniere di valute in una sessione rarefatta che ha visto gli investitori prima vendere e poi riacquistare il biglietto verde in risposta ai commenti da presidente della Federal Reserve Ben Bernanke.

Alla fine, i mercati si sono lasciati convincere dal suo impegno a mantenere una accomodante politica per il prossimo futuro. Bernanke ha ancora lasciato intatta la prospettiva della Fed di un ridimensionamento degli stimoli economici alla fine di quest'anno

"Le osservazioni di Bernanke non sembrano suggerire nessun cambiamento importante della sua posizione", ha detto Hiroshi Maeba, responsabile del trading FX di UBS a Tokyo aggiungendo di aspettarsi che il dollaro si muova al rialzo a poco a poco, viste le prospettive divergenti di politica monetaria tra Stati Uniti e altri paesi. "Ma non credo ci sarà un rapido movimento al rialzo nel breve periodo", dice Maeba.

L'indice del dollaro poco prima delle ore 8 italiane quota risaliti 0,18 per cento a 82,852, rimanendo al di sopra del minimo di tre settimane di 82,342 segnato ieri.

L'euro è in calo dello 0,20% a 1,3097/99 dollari, rimanendo sotto il massimo di ieri di 1,3179 dollari. Contro yen il biglietto verde è a 100,05/08 yen, in rialzo dello 0,50%. I dealer dicono che entro la fine dell'anno, il dollaro potrebbe testare il massimo di quattro anni e mezzo a di 103,74 yen segnato a maggio, anche se una risalita fino a 104,00 yen sembra improbabile, ha detto Daisuke Karakama, economista di Mizuho Bank a Tokyo.

