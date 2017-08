Forex, euro recupera parte perdite dopo parole Bernanke

NEW YORK, 17 luglio (Reuters) - L'euro ha recuperato parte delle perdite e il dollaro è salito contro yen dopo le parole del presidente Fed dal testo preparato per la testimonianza davanti alla commissione bancaria del Congresso. Ben Bernanke ha detto che la banca centrale ha ancora intenzione di iniziare a ridimensionare il massiccio programma di acquisto di asset entro quest'anno, lasciando però aperta la possibilità di cambiare programma in un senso o nell'altro se le prospettive economiche cambieranno. L'euro è risalito in area 1,3155 dollari, in calo del 0,05%, rispetto ai 1,3130 dollari di prima delle dichiarazioni di Bernanke. Il dollaro è a 99,57 yen, in crescita dello 0,4%, rispetto al 99,78 yen. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3169/72 1,3161 DOLLARO/YEN 99,37/39 99,09 EURO/YEN 130,83/85 130,43 EURO/STERLINA 0,8630/35 0,8681 ORO SPOT 1.293,91/5,06 1.291,99/3,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia