Forex, dollaro sulla difensiva in attesa testimonianza Bernanke

SIDNEY/TOKYO, 17 luglio (Reuters) - Il dollaro sul finire della seduta asiatica è sulla difensiva, con gli investitori che sono in attesa della testimonianza semestrale del capo della Federal Reserve Ben Bernanke davanti al Congresso più tardi oggi.

Gli investitori sono cauti nel prendere posizioni lunghe sul dollaro dopo che Bernanke la scorsa settimana ha causato uno shock sui mercati con commenti che sono stati considerati inaspettatamente distensivi.

"Probabilmente non vuole far scendere troppo le borse e dunque vuole evitere di essere troppo 'falco'" dice Koichi Takamatsu, un responsabile del forex di Nomura Securities.

L'indice del dollaro, che indica la performance del biglietto verde contro un paniere delle principali valute, è poco distante dal minimo di tre settimane di 82,395. Attorno alle ore 8 italiane è invece in rialzo dello 0,23% a 82,685.

A fronte di ciò, l'euro mostra un leggero calo a 1,3131 dollari (-0,24%), ma resta in vista del picco della scorsa settimana a 1,3208 dollari.

Contro lo yen, il biglietto verde è a 99,35, in crescita dello 0,25% per via di consistenti acquisti da parte di importatori giapponesi.

La testimonianza del presidente Fed davanti alla commissione servizi finanziari della Casa Bianca inizierà alle ore 16,00 italiane, ma già alle 14,30 verrà reso noto il testo dell'intervento.

Dalle sue parole i mercati cercheranno di capire i tempi e i modi con cui la Fed avvierà il processo di riduzione degli stimoli economici.

