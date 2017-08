Forex, euro risale da minimi dopo vendite dettaglio Usa sotto attese

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - Euro in risalita dai minimi di seduta sul dollaro a seguito della pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio Usa, salite in giugno dello 0,4%, meno delle previsioni di un +0,8%. L'attesa per un nuovo dato forte sul fronte dell'economia Usa aveva dato forza al biglietto verde nel corso della mattinata fino a portare il cambio con l'euro nuovamente sotto quota 1,30 nel primo pomeriggio, al minimo intraday di 1,2994. Dopo le 14,30 il cambio è risalito di quasi mezza figura. In recupero anche lo yen rispetto al biglietto verde dopo il dato sulle vendite al dettaglio Usa, col cambio dollaro/yen ridisceso in area 100 dal picco di giornata da 100,48 toccato poco prima della pubblicazione del dato. Ma al di là dei numeri odierni gli investitori continuano a vedere il dollaro in un trend di apprezzamento, convinti che - nonostante le cautele recentemente espresse del presidente Bernanke - la Fed sarà comunque la prima tra le grandi banche ad abbandonare l'attuale impostazione ultra espansiva della politica monetaria. Ad ogni modo alcuni operatori sottolineano come i movimenti del biglietto verde dovrebbero rimanere contenuti nei prossimi giorni, in attesa della testimonianza dello stesso Bernanke al Congresso Usa, in calendario per mercoledì e giovedì prossimi. Un appuntamento da cui dovrebbero emergere nuove indicazioni sulle prossime mosse dell'istituto centrale, soprattutto in relazione ai tempi di avvio del processo di alleggerimento del programma di acquisto asset della banca centrale. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3050/51 1,3066 DOLLARO/YEN 100,05/09 99,21 EURO/YEN 130,59/61 129,56 EURO/STERLINA 0,8636/37 0,8642 ORO SPOT 1.282,96/3,73 1.284,29/5,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia