Forex, dollaro tonico dopo calo,mercato guarda a inversione rotta Fed

NEW YORK, 12 luglio (Reuters) - Dollaro in apprezzamento nella seduta odierna, con gli acquisti che tornano sul biglietto verde dopo le ampie vendite dei giorni scorsi, innescate delle recenti dichiarazioni del presidente della Fed Ben Bernanke, che hanno raffreddato le aspettative più immediate di un inizio della fase di riduzione del programma di acquisto asset della banca centrale Usa. Nonostante le indicazioni di Bernanke, il mercato resta comunque sostanzialmente convinto che sarà la Fed la prima delle grandi banche centrali internazionali ad iniziare il percorso di uscita dall'attuale impostazione ultra espansiva. "Siamo ancora strutturalmente rialzisti sul dollaro a confronto di un'ampia serie di valute, compreso l'euro" spiega lo strategist di Barclays Chris Walker. "Quello che abbiamo visto questa settimana è stata una chiusura di posizioni lunghe e la presa d'atto che una stretta monetaria della Fed è ancora relativamente lontana. Quello che arriverà prima sarà la riduzione dell'attuale stimolo". Nel primo pomeriggio, l'euro/dollaro tratta appena sopra al minimo intraday di 1,3023; ieri il cambio era salito fino al picco di 1,3201 mentre martedì, prima delle parole di Bernanke, scendeva a quota 1,2754, il minimo dallo scorso 4 aprile. Lo stesso per il dollaro/yen prossimo al massimo di seduta di 99,69. In questo caso il cambio è passato dal picco di 101,21 di mercoledì al minimo di 98,27 di ieri. A suggerire maggiore cautela agli investitori e dunque un ritorno sul dollaro dopo le vendite di ieri è anche l'attesa per il dato di crescita cinese del secondo trimestre, in uscita lunedì. Le previsioni degli economisti indicano una crescita del Pil cinese del 7,5% nel secondo trimestre dopo il +7,7% del primo; ma sono numerosi gli operatori che vedono rischi al ribasso su tale stima a seguito degli ultimi dati inferiori alle attese dalla Cina. ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3033/37 1,3094 DOLLARO/YEN 99,54/56 98,94 EURO/YEN 129,83/86 129,63 EURO/STERLINA 0,8630/34 0,8620 ORO SPOT 1.272,20/3,00 1.284,69/5,91