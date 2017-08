Forex, dlr tiene posizioni in attesa dati Usa, trend è positivo

LONDRA, 15 luglio (Reuters) - Resta sostanzialmente stabile nel corso della mattinata il mercato valutario, dopo il dato in linea con le attese di questa mattina sul Pil cinese - che ha smorzato i timori più immediati di una brusca frenata economica della seconda economia mondiale - e in attesa nel pomeriggio dei numeri relativi alle vendite al dettaglio negli Usa. In una seduta dagli scambi peraltro ridotti a causa della giornata festiva in Giappone, gli operatori non appaiono propensi a prendere posizioni definite anche se il trend di fondo resta comunque rialzista per il dollaro: gli investitori sono infatti convinti che sarà comunque la Fed - nonostante le cautele del presidente Bernanke - la prima grande banca centrale a ritirarsi dall'attuale impostazione ultra espansiva. A metà mattinata il dollaro tiene bene le posizioni su euro e yen, ma di fatto confermandosi praticamente invariato rispetto all'ultima seduta. Il cambio euro/dollaro tratta appena sopra il minimo della mattinata di 1,3044 mentre il dollaro/yen appena sotto il massimo intraday di 99,71. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3053/56 1,3066 DOLLARO/YEN 99,67/69 99,21 EURO/YEN 130,13/15 129,56 EURO/STERLINA 0,8660/62 0,8642 ORO SPOT 1.284,81/5,58 1.284,29/5,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia