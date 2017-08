CORRETTO-Forex, yen cede terreno dopo che Amari chiarisce suoi commenti

(Chiarisce variazione yen)

TOKYO, 21 maggio (Reuters) - Il dollaro e l'euro recuperano terreno sulle piazze asiatiche dopo che il ministro all'Economia giapponese ha chiarito le sue dichiarazioni sullo yen che ieri avevano determinato una rimonta della valuta giapponese dal minimo dei quattro anni e mezzo contro la divisa Usa.

Il ministro Akira Amari ha infatti precisato di sperare che lo yen si stabilizzi a un livello coerente con i fondamentali economici del paese e che il mercato dei cambi possa trovare un equilibrio nell'impatto dello yen sull'export e sull'import.

"I commenti del finesettimana sono stati fraintesi. Non sono stati detti come invece riportato in inglese" ha detto un operatore di mercato giapponese. "Ma la recente forza (del dollaro) è più rapida di quanto atteso, ecco perché credo che stiano tentando di riportarlo un po' giù, comunque la posizione di base è che preferiscono una politica di indebolimento nel lungo termine".

Attorno alle 7,50, la moneta unica è a 1,2889/90 dollari da una chiusura a 1,2882, e a 132,06/09 yen da 131,74. Il dollaro/yen si attesta a 102,48/49 da 102,26.

