Forex, yen saldo dopo commenti ministro, attenzione su Bernanke

LONDRA, 20 maggio (Reuters) - Lo yen si mantiene saldo dopo essere rimbalzato dai minimi dei quattro anni e mezzo contro il dollaro toccati venerdì a 103,32 yen. A sostenere la valuta giapponese le parole del ministro all'Economia, Akira Amari, che ha fatto intendere che il governo potrebbe ritenersi soddisfatto degli attuali livelli, dopo il marcato calo degli ultimi sei mesi. Il ministro ha sottolineato che l'eccessiva forza dello yen è stata corretta e un ulteriore indebolimento della valuta potrebbe danneggiare l'economia del paese. "Credo che la reazione che abbiamo visto stamane sia stata un po' eccessiva" ha detto Bart Wakabayashi di State Street Global Markets. "C'è stata un po' di delusione nel week-end con Bernanke che non ha detto nulla, quindi i mercati hanno iniziato a cercare qualche indicatore di volatilità. L'hanno trovato in Amari". Il presidente della Fed Ben Bernanke non ha fatto riferimento alla politica monetaria o alle immediate prospettive per l'economia Usa nel discorso del fine settimana preparato per i laureati del Bard College di Simon's Rock, Massachusetts. Gli investitori guardano adesso al discorso che Bernanke terrà in settimana al Congresso. La scorsa settimana John Williams, presidente della Federal Reserve di San Francisco, ha accennato alla possbilità che la Fed possa attenuare il suo programma di acquisto asset a partire da quest'estate. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2863/65 1,2811 DOLLARO/YEN 102,51/56 102,92 EURO/YEN 131,87/92 131,94 EURO/STERLINA 0,8461/64 0,8448 ORO SPOT 1.347,51/8,28 1.358,70/9,70