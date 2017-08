Forex, euro debole, mercato guarda a interventi membri board Bce

LONDRA, 17 maggio (Reuters) - L'euro resta vicino ai minimi da sei settimane sul biglietto verde, indebolito dalla prospettiva che la Banca centrale europea possa decidere un ulteriore ammorbidimento della politica monetaria, visto il debole andamento dell'economia del blocco della valuta unica. "L'euro è in calo perchè il dollaro resta ben supportato e ci sono una serie di interventi da parte di funzionari della Bce questa mattina", dice Christ Turner, strategist di Ing. In agenda, dopo le 11,00, sono previsti interventi dei membri del board di Francoforte Benoit Coeure, Yves Mersh e Jorg Asmussen, i quali potrebbero rialimentare il dibattito sulla possibilità di portare il tasso dei depositi in territorio negativo. D'altra parte, il biglietto verde è rinvigorito dai commenti di alcuni funzionari della Federal Reserve, che hanno lasciato intravvedere la possibilità di un'attenuazione del programma di quantitative easing nei prossimi mesi. In particolare, a sorprendere il mercato sono stati i commenti di John Williams, presidente della Federal Reserve di San Francisco. Ritenuto molto vicino al governatore Ben Bernanke e alla sua vice Janet Yellen, Williams, su posizioni tendenzialmente accomodanti, ha accennato alla possbilità che la Fed possa attenuare il suo programma di acquisto asset a partire da quest'estate. "Le sue parole hanno sopreso il mercato dal momento che ha una posizione tendenzialmente espansiva", sottolinea Peter Kinsella, strategist di Commerzbank. Poco dopo le 10,30 il dollaro si tiene sui massimi da dieci mesi nei confronti del basket di valute principali, a 83,958 (+0,44%). L'euro scivola a 1,2863 dollari (-0,12%), non distante dal minimo da sei settimane a 1,2843 segnato mercoledì. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2865/67 1,2881 DOLLARO/YEN 102,55/59 102,24 EURO/YEN 131,95/98 131,68 EURO/STERLINA 0,8443/47 0,8433 ORO SPOT 1.376,50/7,51 1.385,69/6,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia