Forex, euro in recupero su Pmi zona euro, risale yen dopo dato Cina

LONDRA, 23 maggio (Reuters) - In lieve recupero l'euro dai minimi di seduta sul dollaro a seguito della pubblicazione questa mattina dei Pmi preliminari di maggio, in particolare quelli della zona euro che sembrano prefigurare un allentamento del passo di contrazione dell'attività economica . A metà mattinata l'euro/dollaro è salito al massimo di giornata di 1,2887, in lieve apprezzamento rispetto alla chiusura di ieri, dopo essere scivolato un paio d'ore prima fino a quota 1,2820, non lontano dal minimo da sei settimane di 1,2796 visto il 17 maggio scorso. Di fondo il dollaro resta sostenuto dall'ipotesi che la Fed possa ridurre entro fine anno l'intensità dello stimolo monetario attualmente garantito all'economia Usa. Ieri il presidente Ben Bernanke ha riconosciuto i progressi in atto nell'economia degli Stati Uniti, affermando che se altre conferme arriveranno dai dati, "nei prossimi meeting" potrebbe essere presa una decisione sulla riduzione dell'importo degli acquisti di asset della Fed, pari ora a 85 miliardi di dollari al mese. Da segnalare tuttavia il netto recupero dello yen, sia sul dollaro sia sull'euro, a seguito del debole dato di questa mattina dal settore manifatturiero cinese : un dato che ha innescato ampie vendite sulle piazze azionarie, a partire stamattina da quelle asiatiche, e favorito un riposizionamento sullo yen in chiave di protezione. Sempre a metà mattinata lo yen recupera quasi tre figure sul dollaro dal nuovo massimo da quattro anni e mezzo di 103,74 toccato ieri sera. Movimento analogo anche per l'euro/yen, salito stanotte fino a 132,86 e ora in frenata di circa due figure e mezzo. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2876/78 1,2856 DOLLARO/YEN 101,15/19 103,15 EURO/YEN 130,24/29 132,62 EURO/STERLINA 0,8544/48 0,8543 ORO SPOT 1.385,65/6,45 1.368,54/70,26