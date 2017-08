Forex, dlr tonico su parole Bernanke ma frena da massimi ieri sera

TOKYO/SIDNEY, 23 maggio (Reuters) - Il dollaro si conferma ben intonato sul mercato valutario - con un 'dollar index' prossimo ai massimi da tre anni - a seguito delle parole di ieri di Bernanke al Congresso, anche se le prime ore della mattinata hanno visto una parziale frenata del biglietto verde.

Sia Bernanke sia le minute dell'ultimo meeting del Fomc, pubblicate ieri sera, riconoscono i progressi in atto nell'economia degli Stati Uniti, pur rimandando ai prossimi dati per eventuali decisioni su un alleggerimento dello stimolo monetario attualmente garantito dalla Fed. Come detto da Bernanke, però, una decisione sulla riduzione dell'importo degli acquisti di asset della Fed, pari attualmente a 85 miliardi di dollari al mese, potrebbe essere presa "nei prossimi meeting".

Alle 8,20 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,2840, appena sotto l'1,2856 della chiusura di ieri. Più ampia la frenata nei confronti dello yen: il cambio scende a 101,75 da 103,15 dell'ultima chiusura, dopo essere salito ieri sera al nuovo massimo da quattro anni e mezzo di 103,74.

"Dall'inizio di maggio la discesa dello yen si è fermata o ha comunque rallentato rispetto ad una serie di valute, ma l'ampia forza mostrata dal dollaro significa che (lo yen) continuerà a cedere rispetto al biglietto verde", spiega Minori Uchida di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Il cambio euro/yen tratta a 131,30 da 132,62 dell'ultima chiusura.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia