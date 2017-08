Forex, euro frena dopo Zew, cambio su dollaro torna sotto 1,30

NEW YORK, 14 maggio (Reuters) - Si esaurisce il movimento di apprezzamento dell'euro visto in mattinata, a causa di un dato inferiore alle attese sul fronte della fiducia degli investitori tedeschi. L'indice Zew ha mostrato su maggio un miglioramento solo frazionale, dettato dalla debole congiuntura economica in Europa , mettendo peraltro in ombra il buon dato, uscito in contemporanea, sulla produzione industriale di marzo nella zona euro. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro galleggia non lontano dal minimo di seduta di 1,2946 e dal minimo da cinque settimane di 1,2935. Prima della pubblicazione dello Zew, il cambio era salito fino a quota 1,3028. La valuta unica aveva trovato un po' di sostegno nella prima parte della mattinata nella buona risposta fornita dal mercato al collocamento sindacato del nuovo titolo di Stato decennale spagnolo. Ma il tono di fondo rimane cauto sulla divisa, di fronte a scenari ancora recessivi per la zona euro e all'attesa di nuovi interventi di stimolo monetario da parte della Bce, incluso un eventuale passaggio in negativo del tasso sui depositi overnight delle banche. "Abbiamo visto un po' di movimento sull'euro che ha portato la valuta verso l'alto, ma la cosa si è esaurita" spiega lo strategist di Deutsche Bank George Saravelos. "La speculazione su tassi (sui depositi) negativi sta mettendo un tetto all'euro e anche se un taglio non è il nostro scenario di base, un rischio che avvenga c'è comunque". ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2965/67 1,2975 DOLLARO/YEN 101,71/72 101,82 EURO/YEN 131,88/93 132,09 EURO/STERLINA 0,8490/92 0,8481 ORO SPOT 1.425,14/6,26 1.430,05/1,05 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia