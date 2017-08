Forex, dollaro amplia rialzo su euro e yen dopo vendite dettaglio Usa

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - Il dollaro ha esteso il rialzo nei confronti dello yen e dell'euro dopo la pubblicazione dei numeri sulle vendite al dettaglio Usa del mese di aprile, che si sono dimostrate migliori delle attese. Il dollaro poco dopo la pubblicazione del dato avanza dello 0,1% a 101,97 yen mentre appena prima la diffusione dei numeri, che hanno fornito indicazioni confortanti sull'andamento dell'economia americana, viaggiava in area 101,80. La valuta Usa si rafforza anche sull'euro, che scivola a 1,2948 dollari, mentre appena prima del dato passava in area 1,2972. Il biglietto verde nei primi scambi sulle piazze asiatiche è salito fino a 102,15 yen, toccando il picco da quattro anni e mezzo, grazie all'assenza di prese di posizione dirette da parte del G7 contro la politica ultra espansiva recentemente inaugurata da Banca del Giappone. ORE 14,47 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2948/49 1,2959 DOLLARO/YEN 101,97/90 101,84 EURO/YEN 132,05/10 132,04 EURO/STERLINA 0,8444/46 0,8446 ORO SPOT 1.432,00/2,45 1.447,70/8,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia