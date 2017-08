Forex, euro sale, dati Germania limitano prospettive taglio tassi

NEW YORK, 8 maggio (Reuters) - L'euro in rialzo, sollecitato dal forte dato sulla produzione industriale tedesca che concorre a ridurre le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi da parte della Bce. "I dati positivi sulla produzione industriale tedesca mettono chiaramente in dubbio la possibilità che ci sia spazio per un altro taglio dei tassi nella zona euro in questo momento", ha detto Simon Derrick, strategist a Bank of New York Mellon. Il ministero dell'Economia tedesco ha riportato oggi che a marzo la produzione industriale in Germania è stata nettamente superiore a quanto atteso: +1,2% su mese a fronte di stime per -0,1%. I margini di rialzo dell'euro tuttavia non sono secondo gli analisti necessariamente molto ampi, dato che altri dati recenti provenienti dalla stessa Germania si sono rivelati meno brillati.  ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3165/66 1,3077 DOLLARO/YEN 98,81/84 99,00 EURO/YEN 130,09/12 129,47 EURO/STERLINA 0,8485/86 0,8445 ORO SPOT 1.467,10/7,85 1.451,99/53,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia