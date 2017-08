Forex, dollaro in salita su yen e euro su aspettative economia Usa

LONDRA, 10 maggio (Reuters) - Il dollaro si conferma decisamente brillante questa mattina, sostenuto da attese più rosee sullo spessore della ripresa Usa confermate dai recenti dati occupazionali, inclusi quelli di ieri sulle richieste settimanali di sussidi. E se il biglietto verde sfonda la soglia di 101 sullo yen, attestandosi ai massimi dall'aprile 2009, sull'euro rivede quota 1,30, portandosi ai livelli più bassi dall'inizio del mese. Negli Stati Uniti i buoni dati economici recenti riportano d'attualità il dibattito su un eventuale ridimensionamento del programma di acquisto asset della Fed, mentre i numeri di questa mattina da Tokyo confermano come la linea ultra-espansiva della Bank of Japan stia spingendo gli investitori ad uscire dai bond locali: dopo mesi di segno contrario, nelle ultime due settimane gli investitori giapponesi sono infatti tornati ad essere acquirenti netti di titoli di Stato stranieri. In mattinata il dollaro/yen tocca un massimo di seduta a 101,39, mentre l'euro/dollaro scivola fino a 1,3004. L'euro risulta d'altra parte ben impostato sullo yen, con un cambio ai massimi da oltre tre anni e mezzo, salito in mattinata fino a quota 132,15. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3022/23 1,3041 DOLLARO/YEN 101,28/31 100,59 EURO/YEN 131,93/95 131,21 EURO/STERLINA 0,8442/45 0,8440 ORO SPOT 1.453,64/4,86 1.457,70/8,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia