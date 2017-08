Forex, dollaro tonico, oltre 101 su yen, rivede 1,30 su euro

TOKYO, 10 maggio (Reuters) - Dollaro ben impostato questa mattina, capace di rompere quota 101 sullo yen - portandosi dunque ai massimi dall'aprile 2009 - e di riavvicinarsi alla soglia di 1,30 sull'euro.

A dare sostengo al biglietto verde sono i segnali di rafforzamento della ripresa economica negli Usa. I dati migliori delle attese di ieri sulle richieste di sussidi di disoccupazione confermano le buone indicazioni giunte venerdì scorso dai dati occupazionali di aprile, riportando d'attualità il dibattito su un eventuale rallentamento degli acquisti di asset sul mercato condotti dalla Fed.

Alle 8,00 italiane il cambio dollaro/yen tratta a 100,95 da 100,59 dell'ultima chiusura, dopo essere salito nella notte fino al massimo intraday di 101,19.

Sullo Yen pesano d'altra parte i dati di questa mattina che hanno evidenziato un importo di acquisti di bond stranieri da parte di investitori giapponesi per 5,2 miliardi di dollari solo nelle ultime due settimane: numeri che testimoniano come la politica ultra aggressiva condotta dalla Bank of Japan stia effettivamente spingendo molti investitori locali fuori dal Giappone.

"Credo che (il dollaro/yen) sia indirizzato verso almeno 103. Ora che la barriera è stata rotta non ci sono resistenze sostanziali fino a 105. Un target di inflazione al 2% (in Giappone) sarebbe coerente con un cambio a 104,5-105" spiega Kathy Lien di Bk Asset Management.

Ben impostato anche l'euro sullo yen, ai massimi da tre anni: il cambio tratta a 131,70 da 131,21 dell'ultima chiusura, con un massimo di seduta a 131,89.

L'euro tratta invece a 1,3040 sul dollaro, in linea con 1,3041 dell'ultima chiusura, dopo essere scivolato nelle ore precedenti fino a un minimo di 1,3020.

