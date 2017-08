Forex, euro resta sotto 1,31 su dlr, pesa speculazione su mosse Bce

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - Euro stabile nel corso della mattinata; ma l'impostazione di fondo della valuta unica rimane sostanzialmente debole a causa della speculazione su nuove mosse espansive da parte della Bce, dopo il taglio dei tassi operato giovedì scorso. L'euro/dollaro galleggia in mattinata sotto quota 1,31, in linea con i livelli dell'ultima chiusura. Ieri l'euro aveva raggiunto un massimo intraday di 1,3141 ma - a conferma delle attuali difficoltà a consolidare ogni movimento di apprezzamento - il cambio è poi scivolato fino a quota 1,3053 nel pomeriggio, dopo che il presidente della Bce Mario Draghi è tornato a ripetere che la banca centrale è pronta ad "agire di nuovo, se necessario". Gli operatori vedono una prima soglia di supporto per l'euro/dollaro a 1,3024, livello che corrisponderebbe ad un ritracciamento di circa il 76% rispetto al rally di fine aprile, che aveva portato il cambio al picco di 1,3242 il primo maggio. D'altra parte il dollaro continua a trarre sostegno dai buoni dati di venerdì scorso sul mercato del lavoro Usa. Dati migliori delle attese, capaci di attenuare i timori esistenti sullo spessore della ripresa americana e di ridare slancio all'appetito per il rischio sul mercato. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3078/81 1,3074 DOLLARO/YEN 99,15/17 99,33 EURO/YEN 129,67/69 129,87 EURO/STERLINA 0,8415/17 0,8410 ORO SPOT 1.459,86/60,63 1.468,89/70,11 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia