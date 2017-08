Forex, euro poco brillante su dlr ma inizio meeting Fed limita calo

NEW YORK, 30 aprile (Reuters) - Resta debole l'euro sul dollaro nel corso della seduta, appesantito dai dati non positivi della mattinata - vendite al dettaglio tedesche , disoccupazione italiana e della zona euro più un'inflazione in discesa in tutta la regione - che alimentano le attese di un taglio del costo del denaro giovedì nel meeting mensile della Bce. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro continua a galleggiare poco sotto quota 1,31, in lieve deprezzamento, dopo essere salito in mattinata al massimo intraday di 1,3120. "La disoccupazione nella zona euro è uscita ad un livello deludentemente alto, certamente fonte di preoccupazione. È sicuramente un argomento in più in mano alla Bce per tagliare i tassi di interesse" spiega Ulrich Leuchtmann di Commerzbank. D'altra parte è lo stesso biglietto verde a scontare una sua dose di debolezza, legata alle prospettive monetarie negli Usa, che rende improbabile nel breve un più marcato apprezzamento rispetto alla valuta unica. Parte infatti oggi la due giorni del comitato di politica monetaria della Fed: le attese sono tutte, quanto meno, per una conferma dell'attuale linea ultra espansiva della banca centrale Usa, se non addirittura per un ulteriore rafforzamento dello stimolo monetario - attraverso un aumento dell'importo mensile degli acquisti di asset - anche alla luce dei deludenti dati economici giunti durante il mese di aprile da oltreatlantico. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3071/74 1,3097 DOLLARO/YEN 97,60/64 99,75 EURO/YEN 127,64/66 128,05 EURO/STERLINA 0,8437/39 0,8447 ORO SPOT 1.470,56/1,33 1.475,79/7,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia