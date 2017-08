Forex, dollaro debole su dati Pil in attesa Fed

SINGAPORE, 29 aprile (Reuters) - Dollaro in flessione verso le principali controparti negli ultimi scambi sulle piazze asiatiche, tra scambi sottili per la concomitante chiusura per festività di Tokyo e Shanghai.

A pesare sul biglietto verde, la deludente lettura del Pil Usa del primo trimestre, che ha mostrato una crescita inferiore alle attese, fornendo supporto al proseguimento di un orientamento accomodante da parte della Fed, che riunisce domani il comitato di politica monetaria.

Intorno alle 8,05 dollaro/yen a 97,58 da 98,06 della precedente chiusura ; euro/dollaro 1,3058 da 1,3029; euro/yen 127,40 da 127,77.

