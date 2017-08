Forex, dollaro torna a minimi seduta su yen dopo Pil Usa sotto attese

NEW YORK, 26 aprile (Reuters) - E' certamente più incoraggiante di quello del quarto trimestre del 2012, ma inferiore al consensus dei mercati finanziari, la performance dell'economia Usa nei primi tre mesi dell'anno. Sul mercato dei cambi ne risente immediatamente il cross del dollaro/yen, in caduta di quasi un punto percentuale e sui minimi di seduta. Si riporta sui valori della chiusura precedente la valuta unica europea oltre la soglia di 1,30 dollari. Nei tre mesi al 31 marzo scorso, dice la prima stima a cura del dipartimento al Commercio, il prodotto interno lordo Usa è cresciuto al tasso annualizzato di 2,5%, molto meglio dell'anemico 0,4% del quarto trimestre 2012 ma cinque decimi al di sotto delle attese pari a 3,0%. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3035/37 1,3012 DOLLARO/YEN 99,25/26 99,25 EURO/YEN 128,00/04 129,12 EURO/STERLINA 0,8409/10 0,8430 ORO SPOT 1.472,30/3,05 1.466,99/8,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia