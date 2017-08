Forex, euro rimbalza da minimi post Ifo su ricoperture

TOKYO, 25 aprile (Reuters) - Euro in rialzo sul dollaro negli scambi finali sulle piazze asiatiche, con gli investitori che ricoprono alcune posizioni corte prese dopo i deludenti dati dell'Ifo, barometro della fiducia delle imprese tedesche, che ieri ha evidenziato una battuta d'arresto.

L'indice, a cura dell'omonimo istituto di Monaco, ha inizialmente dato sostegno alla convinzione che la Banca centrale europea possa ridurre il costo del denaro già a maggio. Ma alcuni operatori sembrano via via aver assunto un atteggiamento più prudente in merito.

"Certamente la Bce considererà il taglio dei tassi, ma potrebbe anche discutere di come allargare gli effetti dell'allentamento monetario ad altri Paesi come la Spagna o a membri più piccoli", dice Masashi Murata, strategist di Brown Brothers Harriman.

Intorno alle 8,10 l'euro passa di mano a 1,3041 dollari da 1,3015 del finale di seduta di ieri, quando è scivolato fino a 1,2954, minimo da circa due settimane e mezzo; la valuta unica scivola a 129,14 da 129,46 su yen. La valuta nipponica si rafforza anche anche nei confronti del biglietto verde, che scivola a 99,05 yen da 99,47 della chiusura .

