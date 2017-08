Forex, euro a minimo tre settimane su dollaro dopo Ifo

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - L'euro si è portato al minimo da circa tre settimane sul dollaro, dopo che l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche è risultato inferiore alle attese, fornendo ulteriore supporto alle aspettative di un taglio del costo del denaro da parte della Banca centrale europea. Ad aprile l'indice elaborato dall'omonimo istituto di Monaco è sceso a 104,4 da 106,7 di marzo Le attese raccolte da Reuters in un sondaggio convergevano su un calo più marginale, a 106,2. L'euro, che pochi istanti prima la pubblicazione del dato viaggiava in area 1,2991 dollari, ha toccato un minimo da tre settimane a 1,2954, per poi riassestarsi in area 1,2970. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2971/72 1,2998 DOLLARO/YEN 98,47/50 99,46 EURO/YEN 129,00/07 129,27 EURO/STERLINA 0,8507/22 0,8515 ORO SPOT 1.422,80/3,55 1.412,24/4,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia