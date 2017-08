Forex, euro mantiene discesa sui cross, Pmi avvicinano taglio Bce

NEW YORK, 23 aprile (Reuters) - Euro in caduta di oltre mezzo punto percentuale su dollaro e fino a più di un punto pieno nei confronti dello yen sulla piazza newyorkese, dopo i deludenti numeri Pmi di questa mattina che rendono meno remota la prospettiva di un taglio sui tassi di riferimento della zona euro. Al di sotto di 1,30, il cross dell'euro/dollaro viaggia sui minimi delle ultime due settimane, mentre la scommessa su misure espansive da parte della Bce, che potrebbe intervenire già a inizio maggio, mette le ali alle borse europee e favorisce un marcato rientro degli spread periferici. Tra i primi indicatori relativi al secondo trimestre, in base alla stima flash di aprile l'indice Pmi composito tedesco ha mostrato stamane mostra la prima contrazione da novembre dell'anno scorso, con una caduta particolarmente pesante della voce manifattura sulla scorta del canale nuovi ordini. A monte del recupero dello yen la frenata del manifatturiero cinese relativa sempre al mese di aprile messa in evidenzia dall'indagine preliminare Hsbc. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2981/85 1,3066 DOLLARO/YEN 98,88/89 99,20 EURO/YEN 128,34/38 129,63 EURO/STERLINA 0,8516/19 0,8542 ORO SPOT 1.417,00/8,00 1.425,14/7,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia