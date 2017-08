Forex, euro indebolito da Pmi Germania, arretra su yen e dollaro

LONDRA, 23 aprile (Reuters) - Valuta unica apertamente sottotono nella mattinata londinese, dove l'euro arretra di oltre un punto percentuale nei confronti dello yen e circa mezzo punto nei confronti del dollaro dopo la deludente anticipazione sull'indice Pmi tedesco di aprile. Tra i primi indicatori relativi al secondo trimestre, in base alla stima flash di aprile l'indice composito sulla prima economia della zona euro mostra la prima contrazione da novembre dell'anno scorso, con una caduta particolarmente pesante della voce manifattura sulla scorta del canale nuovi ordini. Grazie alla tenuta dell'indice francese, a livello di media zona euro la prima lettura di aprile per l'indagine composita mostra un valore in linea alle attese e invariato da marzo a 46,5. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2982/84 1,3066 DOLLARO/YEN 98,58/60 99,20 EURO/YEN 129,83/86 129,63 EURO/STERLINA 0,8520/22 0,8542 ORO SPOT 1.410,91/1,68 1.425,14/7,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia