Forex, euro segna minimo da due settimane su yen dopo Ifo

LONDRA, 22 marzo (Reuters) - L'euro è scivolato ai minimi da due settimane nei confronti dello yen dopo la pubblicazione dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, che nel mese di marzo ha segnato una inattesa battuta d'arresto . La valuta unica è scivolata fino a 121,44 yen, il livello più basso dal 5 marzo scorso, subito dopo la diffusione del dato, per poi ridurre le perdite. Intorno alle 10,15 l'euro cedo lo 0,4% e passa di mano a 121,85 yen. Poco variato il cross euro/dollaro, che si muove in area 1,2915, dopo essere sceso fino a 1,2894 subito dopo la pubblicazione dell'Ifo. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2918/20 1,2897 DOLLARO/YEN 94,32/33 94,88 EURO/YEN 121,85/89 122,40 EURO/STERLINA 0,8504/09 0,8501 ORO SPOT 1.614,09/3,25 1.614,09/5,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia