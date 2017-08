Forex, dollaro vacilla su dubbi uscita anticipata Fed da 'QE'

NEW YORK, 15 marzo (Reuters) - Il dollaro è in calo sulle incertezze relative al fatto che i recenti buoni dati macro Usa possano essere sufficienti a innescare un rientro anticipato dalla politica di allentamento monetario di Federal Reserve. In rialzo la sterlina, dopo che il banchiere centrale del Regno Unito ha detto di non volere ulteriori cali della valuta britannica. "Si sta valutando se davvero la Fed opterà per un'uscita anticipata (dalle misure espansive) con l'inflaizone ancora bassa" dice Arne Lohmann Rasmussen di Dankse Bank a Copenhagen L'indice del dollaro ha ritracciato dal massimo dei sette mesi toccato ieri a 83,166 e intorno alle 15 vale 82,251, con un calo di oltre lo 0,4% dalla precedente chiusura. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3063/64 1,3004 DOLLARO/YEN 95,83/84 96,09 EURO/YEN 125,17/20 124,95 EURO/STERLINA 0,8628/29 0,8621 ORO SPOT 1.594,00/75 1.589,80/90,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia