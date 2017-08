Forex, dollaro in pausa dopo rally, yen stabile dopo nomine BoJ

TOKYO, 15 marzo (Reuters) - Il rialzo del dollaro si è fermato sulle piazze asiatiche, con lo yen in ripresa su prese di profitto sulla valuta Usa dopo che il Parlamento ha approvato la nuova leadership di Banca del Giappone.

Il Parlamento nipponico ha approvato la scelta del primo ministro Shinzo Abe per i vertici dell'istituto centrale, vale a dire Haruhilo Kuroda come nuovo leader dell'istituto centrale, creando i presupposti per un più vigoroso allentamento monetario non appena il nuovo governatore si insedierà, la prossima settimana. Kikuo Iwata e Hiroshi Nakaso sono stati nominati vice di Kuroda.

L'indice del dollaro ha ritracciato dal massimo dei sette mesi toccato ieri a 83,166 e alle 7,50 circa vale 82,489. Alla stessa ora, la moneta unica è a 1,3024/25 dollari da una chiusura a 1,3004, e a 125,13/19 yen da 124,95. Il dollaro/yen si attesta a 96,10/12 da 96,09.

