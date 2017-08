Forex, euro sotto 1,30 dlr, minimo dei 3 mesi, dopo aste Italia

NEW YORK, 13 marzo (Reuters) - L'euro è sceso contro dollaro e yen dopo che le aste italiane hanno mostrato un rialzo del costo del debito per Roma. Il dollaro è stato poi sostenuto anche dal buon dato sulle vendite al dettaglio Usa, che hanno messo a segno il massimo rialzo in cinque mesi. La moneta unica è scesa al minimo dei tre mesi contro la valuta Usa a 1,2928 dollari, al minimo dal 10 dicembre. I rendimenti sono risultati in aumento sul tratto a tre anni nelle aste italiane - primo appuntamento a medio-lungo dopo la bocciatura del rating sovrano da parte di Fitch - in cui il Tesoro ha collocato complessivi 6,993 miliardi di euro tra Btp e CCTeu su una forchetta d'offerta compresa tra 5 e 7,25 miliardi. "I rendimenti e il fatto che hanno dovuto pagare un po' più della volta precedente sono stati un po' deludenti" dice Neil Jones, di Mizuho Corporate Bank. "Posso capire l'incertezza (per il debito italiano) e questo è il motivo per cui i rendimenti sono più alti e questo ha pesato anche sull'euro". Malgrado un temporaneo recupero, secondo gli analisti proseguiurà il trend di debolezza dello yen contro il dollaro, in vista di una politica monetaria ancora più accomodante da parte della Banca del Giappone. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2965/68 1,3032 DOLLARO/YEN 96,13/19 96,06 EURO/YEN 124,46/49 125,21 EURO/STERLINA 0,8670/72 0,8744 ORO SPOT 1.594,69/5,68 1.592,04/3,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia