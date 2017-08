Forex, yen rimbalza da minimo 3 anni e 1/2, ma visto altro calo

LONDRA, 13 marzo (Reuters) - Lo yen prosegue il recupero dal minimo di tre anni e mezzo contro il dollaro, toccato lunedì a 96,71. La valuta giapponese appare tuttavia ancora vulnerabile per le attese di una politica monetaria radicalmente accomodante da parte della Banca del Giappone. "Lo yen dovrebbe restare sotto pressione sulle crescenti attese di un allentamento monetario aggressivo e possibilmente in anticipo da parte della BoJ", dice Kiran Kowshik, strategist a BNP Paribas. Anche la sterlina ha visto un rimbalzo su prese di profitto, dopo aver toccato il minimo dei 33 mesi contro la valuta Usa, a 1,4832 dollari, in seguito al deludente dato sulla produzione manifatturiera britannica di gennaio. Attorno alle 10,20 la sterlina vale 1,4942/45 dollari. Gli operatori terranno d'occhio le aste italiane, dato che ogni segno di tensione sul fronte del finanziamento potrebbe mettere l'euro sotto pressione. Il Tesoro italiano offrirà fra 4 e 5,5 miliardi di Btp a 3 e 15 anni e fra 1 e 1,75 miliardi di CCTeu sulle scadenze giugno 2017 e aprile 2018. E' attesa comunque una forte domanda sul 15 anni settembre 2028, lanciato lo scorso gennaio via sindacato. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3019/20 1,3032 DOLLARO/YEN 95,80/81 96,06 EURO/YEN 124,66/70 125,21 EURO/STERLINA 0,8708/10 0,8744 ORO SPOT 1.590,06/1,08 1.592,04/3,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia