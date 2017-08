Forex, euro in calo su dollaro, prevale cautela in vista vertice Bce

NEW YORK, 5 marzo (Reuters) - L'euro perde terreno nei confronti del dollaro alla vigilia del meeting di politica monetaria della Banca centrale europea e in scia ai timori di possibili futuri tagli dei tassi di interesse. La crescita degli occupati del settore privato Usa, che a febbraio ha creato 198.000 nuovi posti di lavoro , ha galvanizzato il dollaro permettendo alla valuta di estendere i guadagni su euro e yen. Il focus degli operatori rimane comunque puntato sulle prossime mosse della Bce, che domani dovrebbe lasciare invariati i tassi, anche se il presidente Mario Draghi potrebbe, nella conferenza stampa che seguirà il vertice, rivelare indizi importanti su un possibile futuro allentamento. "L'attenzione è catalizzata dal meeting di domani. Ci si attende che i tassi rimarranno invariati allo 0,75% anche se si dibatte su cosa Draghi dirà alla conferenza stampa" dice Camilla Sutton, strategist di Scotiabank, secondo cui la Bce potrà forse decidere di abbassare i tassi nel mese aprile. La moneta unica è in calo dello 0,2% a 1,3025 dollari. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3024/26 1,3050 DOLLARO/YEN 93,56/57 93,28 EURO/YEN 121,83/85 121,73 EURO/STERLINA 0,8640/44 0,8626 ORO SPOT 1.574,45/3,76 1.575,06/5,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia