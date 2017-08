Forex, euro a massimi seduta dopo Pmi servizi migliore attese

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - L'euro tocca il massimo di seduta contro il dollaro dopo gli indice Pmi della zona euro, risultati non così negativi come il mercato si aspettava. La moneta unica è salita a un massimo di seduta di 1,30755 dollari, in rialzo dello 0,4% dopo la pubblicazione dell'indice Pmi servizi per la zona euro che ha mostrato una lettura a 47,9 in febbraio, leggermente sopra le attese di 47,3, sebbene resti ancora sotto la soglia di 50 che separa l'espansione dalla contrazione. I dealer citano offerte di vendita allineate sul livello di 1,3090 dollari che potrebbe limitare il rialzo. Il dollaro conferma anche sulla piazza londinese il calo su yen visto nella seduta, dopo la conferma giunta dal governo per i candidati vice governatori della Banca del Giappone, Kikuo Iwata e Hiroshi Nakaso. Il calo del dollaro contro lo yen è in gran parte un riflesso del riposizionamento del mercato, dice Jesper Bargmann di RBS a Singapore. I dealer erano probabilmente lunghi di dollaro/yen sulla conferma di Iwata e Nakaso, dice Bargmann. "Penso che quello che sta accadendo sia il cosiddetto 'compra sul rumour e vendi sulla notizia' dice. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3068/71 1,3025 DOLLARO/YEN 93,08/10 93,46 EURO/YEN 121,63/66 121,76 EURO/STERLINA 0,8628/31 0,8619 ORO SPOT 1.579,41/0,45 1.573,34/74,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia