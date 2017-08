Forex, euro in lieve calo su dollaro, occhi politica Italia, Bce

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - Reduce dalla flessione più ampia da nove mesi a febbraio, l'euro è poco variato sul dollaro ma resta vulnerabile all'incerta evoluzione della situazione politica in Italia, dove le elezioni della scorsa settimana non hanno assicurato a nessuno schieramento i numeri parlamentari per formare un nuovo governo. Secondo alcuni strategist, inoltre, la debolezza dell'economia europea, inoltre, potrebbe indurre il presidente della Banca centrale europea a segnalare la possibilità di un taglio del costo del denaro nei mesi a venire, al termine della riunione del board di giovedì, che nelle attese dovrebbe confermare l'attuale livello del tasso di riferimento. Intorno alle 10,00 la divisa europea scivola a 1,30008 dollari da 1,3020 dell'ultima chiusura, dopo che venerdì aveva segnato il minimo da sei mesi nei confronti del biglietto verde, deprezzandosi fino a 1,2968 dollari. Il voto italiano, che ha premiato le forze che in campagna elettorale hanno manifestato la propria contrarietà alle politiche di rigore implementate dal governo tecnico del premier uscente Mario Monti, secondo molti osservatori potrebbe rivelarsi destabilizzante per l'intero blocco e sarà inevitabilmente un tema caldo del meeting dell'Eurogruppo in agenda oggi. I ministri finanziari della zona euro discuteranno, inoltre, degli aiuti a Cipro e della modalità di ricapitalizzazione delle banche da parte del Meccanismo europeo di stabilità. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3013/14 1,3020 DOLLARO/YEN 93,63/65 93,56 EURO/YEN 121,83/86 121,83 EURO/STERLINA 0,8643/44 0,8657 ORO SPOT 1.578,20/9,10 1.574,56/75,63 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia