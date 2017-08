Forex, euro in ripresa dopo temporaneo calo per timori Italia

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - L'euro è brevemente sceso contro il dollaro e lo yen, con investitori e speculatori cauti sugli acquisti di moneta unica per via dello stallo politico in Italia. Dopo aver toccato il minimo di seduta a 1,3095 dollari, l'euro è tornato ai livelli precedenti, poco al di sotto dei livelli di chiusura di ieri. La valuta europea si è comunque mantenuta al di sopra dei minimi delle otto settimane a 1,3018 dollari toccati martedì dopo l'esito non risolutivo del voto italiano. "C'è molta incertezza da parte di gente che pensa che l'Europa stia tornando ai brutti vecchi tempi, ma noi non crediamo che sia il caso" dice Gavin Friend, strategist alla National Australia Bank. Nonostante le insidie della situazione politica, molti investitori sono comunque convinti che, in caso di peggioramento della crisi, la Bce interverrà. Questo supporta la moneta unica. Inoltre la buona domanda riservata ai titoli di stato italiani ieri in sede di collocamento ha determinato una distensione del mercato di Btp, stimolato anche dalle parole del presidente della Bce Mario Draghi che ha detto ieri che l'istituto centrale non è in procinto di rimuovere le misure di crisi che ha attuato per sostenere l'economia della zona euro. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3126/28 1,3138 DOLLARO/YEN 92,17/18 92,23 EURO/YEN 121,00/08 121,15 EURO/STERLINA 0,8632/37 0,8665 ORO SPOT 1.591,34/2,56 1.597,21/7,98 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia