Forex, euro aspetta voto Italia, yen sterlina in calo

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - L'euro è in rialzo contro le principali valute, in attesa dell'esito del voto italiano, mentre lo yen è precipitato ai minimi dei 33 mesi contro il dollaro, sulle attese che il governo nipponico nomini due forti sostenitori di una politica monetaria aggressivamente espansiva fra i vertici della banca centrale. La sterlina è scesa ai minimi dei 31 mesi contro il dollaro, e dei 16 mesi contro l'euro (a 0,8775 sterline per euro), dopo il downgrade di Moody's al suo rating sovrano. L'agenzia di rating ha infatti tagliato di un notch la sua valutazione sul merito di credito del Regno Unito ad 'Aa1' da 'Aaa'. In Italia, si vota fino alle 15 per Camera e Senato e per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio, Lombardia e Molise. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio, prima con i voti del Senato poi con quelli della Camera. Alle 15 arriveranno i primi 'instant' ed 'exit poll' mentre dalle 16 le prime proiezioni. Lo spoglio dei voti delle regionali avrà invece luogo domani. ORE 09,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3225/26 1,3185 DOLLARO/YEN 94,04/05 93,38 EURO/YEN 124,35/36 123,16 EURO/STERLINA 0,8730/32 0,8647 ORO SPOT 1.580,30/1,10 1.575,66/6,43