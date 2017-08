Forex, yen conferma correzione sui cross, attende Banca Giappone

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Si conferma negli scambi del primo pomeriggio l'impostazione ribassista della valuta giapponese, in prossimità del minimo da trentatré mesi contro dollaro a fronte dei toni concilianti del comunicato G20 sul tema della svalutazione. Il cross del dollaro/yen tocca sugli schermi Reuters una punta a 94,20 spinto anche dagli ultimi commenti del premier Shinto Abe, secondo cui tra le misure a disposizione di Banca del Giappone figura anche la sottoscrizione di bond esteri. Gli investitori attendono intanto di conoscere, a breve se non addirittura per domani, il nome del nuovo governatore dell'istituto centrale nipponico. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3355/59 1,3358 DOLLARO/YEN 93,83/85 93,48 EURO/YEN 125,35/40 125,04 EURO/STERLINA 0,8624/31 0,8618 ORO SPOT 1.611,05/11,85 1.609,06/9,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia